Acidente envolvendo três carros deixa motorista em estado grave

Um acidente envolvendo três carros e ocorrido na tarde desta sexta-feira (17), próximo ao Park Shopping, deixou uma vítima em estado grave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um dos carros de saia do Guará II em direção ao Zoológico atravessou o canteiro central e atingiu outros dois carros que saiam do shopping.

Ainda segundo informações, todas os três motoristas foram transportados para o Hospital de Base, mas um deles ficou em estado grave e precisou ser entubado no local.

