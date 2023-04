Acidente no Eixão Sul deixa uma pessoa ferida

O acidente aconteceu no final do Eixão Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto

Uma colisão entre quatro veículos ocorrida no Eixão Sul na noite desta terça-feira (25), deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito em Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro na cena. O acidente aconteceu no final do Eixão Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto. Os veículos envolvidos foram uma BMW X1, de cor cinza, conduzido por uma mulher de 44 anos. Um Honda Civic, de cor prata, conduzido por um homem de idade não informada. Um GM Cruze, de cor prata, conduzido por uma mulher de 36 anos e um Fiat Fiorino, de cor branca, conduzido por um homem de 23 anos. Somente o condutor do Fiorino precisou ser transportado para o IHBB. Estava consciente e orientado, queixando-se de dores no braço esquerdo e apresentava escoriações na face. A via foi totalmente interditada para a realização do atendimento às vítimas, o que provocou um grande congestionamento. Após a desmobilização do CBMDF, o local ficou aos cuidados do DER-DF. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE