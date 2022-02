Veja onde se vacinar contra Covid-19 no DF este fim de semana

Diversos pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos em diversos horários, alguns das 8h às 17h, outros até as 12h e outros até as 22h

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal atualizou, nesta quarta-feira, 4, os pontos de vacinação disponíveis no Distrito Federal, bem como as especificações vacinais e horários.

Diversos pontos de vacinação contra a covid-19 estarão abertos em diversos horários, alguns das 8h às 17h, outros até as 12h e outros até as 22h.

As aplicações da segunda dose da Astrazeneca e Coronavac estão disponíveis para quem tem mais de 18 anos, bem como a dose de reforço para quem já tomou a segunda dose há pelo menos quatro meses. Já a Pfizer está disponível para adolescentes, adultos, gestantes e puérperas.

Para se imunizar, é necessário levar o cartão de vacinação e documento de identidade com foto.

Confira os pontos de vacinação:

SÁBADO (12 de fevereiro), das 8h às 17h:

VACINAÇÃO INFANTIL

UBS 5 Paranoá (Escola Café Sem Trôco)

DF 130 Km 56 Quebrada dos Neres

UBS 1 Jardins Mangueiral

Praça de Atividades 2 – Lote 1

UBS 5 Planaltina (Arapoanga)

Quadra 12 D Conjunto A Área Especial – Arapoanga

UBS 5 Taguatinga

Setor D SUL AE 23

UBS 2 Ceilândia

QNN 15 Lote F

Antigo Supermercado Quibom

Av. Principal do Trecho 3 – Chácara 117 conjunto A Lt. 01 – Sol Nascente

Instituto Mãos Solidárias

Av. Principal do Trecho 3 – Chácara 5 estrela B lote 01 – Sol Nascente

VACINAÇÃO PARA MAIORES DE 12 ANOS DE IDADE

UBS 5 Paranoá (Escola Café Sem Trôco)

DF 130 Km 56 Quebrada dos Neres

UBS 1 Jardins Mangueiral

Praça de Atividades 2 – Lote 1

UBS 3 Guará

QE 38 Área Especial

UBS 3 Taguatinga

QNL 01 AE 02

Antigo Supermercado Quibom

Av. Principal do Trecho 3 – Chácara 117 conjunto A Lt. 01 – Sol Nascente

Instituto Mãos Solidárias

Av. Principal do Trecho 3 – Chácara 5 estrela B lote 01 – Sol Nascente

CARRO DA VACINA

Sol Nascente – Trecho 3

Rota: Av. Principal do Trecho 3, passando em frente às chácaras 115, 117, 119, 120, 2, 5, 73, 74, 75, Condomínio Genesis e Condomínio 5 Estrelas.

DOMINGO (13 de fevereiro), das 8h às 17h:

Vacinação infantil

UBS 5 Gama

Quadra 38 Área Especial

UBS 1 Asa Sul

SGAS 612

VACINAÇÃO PARA MAIORES DE 12 ANOS DE IDADE

UBS 5 Gama

Quadra 38 Área Especial

UBS 1 Asa Sul

SGAS 612

UBS 3 Taguatinga

QNL 01 AE 02