Homem é preso por perseguir psicóloga

Acusado iniciou tratamento psicológico no fim do ano passado e acabou se apaixonando pela profissional, passando a persegui-la

Um homem de 61 anos foi preso na quinta-feira (16) pela Delegacia da Mulher (Deam). Ele é acusado de perseguir uma psicóloga de 30 anos.

Segundo as investigações, o homem iniciou tratamento psicológico no fim de 2020 e teria se apaixonado pela psicóloga que atende em Sobradinho. Quando a profissional percebeu que os limites haviam sido ultrapassados, encerrou as sessões, em julho deste ano.

Contudo, depois que a psicóloga encerrou o contato, o homem começou a persegui-la. Além de mandar várias mensagens ao dia, o suspeito criou perfis falsos nas redes sociais para acompanhá-la. Ela chegou a bloquear o número do acusado, mas ele comprou um outro chip para conseguir ligar para a mulher.

Na semana passada, o homem deixou uma carta no consultório da vítima dizendo que iria falar com ela de qualquer forma na quinta-feira (16). Os policiais tomaram conhecimento e foram ao local para esperar o suspeito, que acabou preso em flagrante.

A Deam deve dar mais informações sobre o caso nesta sexta (17).