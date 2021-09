Homem que tentou matar suspeito de estupro é preso

Segundo a Polícia Civil, a dupla agiu como “justiceira”, mas o homem que teria cometido o suposto estupro foi absolvido

A 14ª Delegacia de Polícia (Gama) prendeu, na manhã desta sexta-feira (17), um homem que tentou matar um indivíduo suspeito de praticar um estupro em 2011.

De acordo com as investigações, em março de 2020, o homem e um colega armaram uma emboscada para o suspeito de estupro. Um deles atirou contra a vítima. A Polícia Civil (PCDF) afirma que a dupla agiu como “justiceira”. O homem suspeito de estupro, no entanto, foi absolvido.

O homem preso hoje é suspeito de realizar tráfico de drogas na região com o mesmo comparsa que tentou matar a vítima em 2020. Na casa de um deles foram encontradas porções de crack. Este comparsa não foi localizado.