Acidente entre motos e um carro resulta em óbito na BR 070

Uma colisão envolvendo duas motos e um carro de passeio resultou em óbito na BR 070. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro na cena. O acidente ocorreu na BR 070, sentido Águas Lindas, Goiás, próximo a IFB de Taguatinga.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, encontraram duas motos ao solo e, segundo relatos dos envolvidos, havia outro veículo envolvido, no entanto, ele não foi encontrado na cena do acidente pelos bombeiros.

A primeira moto, uma HONDA CG, era conduzida por uma mulher de 38 anos. Ela era a única ocupante do veículo. Foi atendida pelos bombeiros no protocolo de trauma e estava consciente, orientada e estável, mas apresentava um edema na boca. Foi conduzida para o Hospital Anchieta para uma avaliação médica detalhada.

A segunda moto, uma YAMAHA /FAZER, era conduzida por um homem de 36 anos e tinha como garupa o um outro rapaz, de 25 anos. O condutor da motocicleta faleceu e seu óbito foi constatado no local.

O garupa foi atendido pelas guarnições do CBMDF, mas não possuía lesões aparentes ou graves. Estava consciente, orientado e estável, mas reclamava de dor na perna e quadril. Apesar das queixas relatadas, recusou o transporte a uma unidade de saúde.

Uma faixa da via foi interditada para a realização do socorro.

Após a desmobilização do CBMDF, o local ficou aos cuidados da PMDF e a perícia foi acionada.