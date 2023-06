Acidente entre motocicleta e bicicleta no Gama deixa ciclista em estado grave

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida

No sábado, dia 18 de junho, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de colisão no Gama. O acidente aconteceu na saída Sul, próximo à Capital Refrigeração. Duas viaturas e oito militares foram enviados para prestar socorro.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que a colisão envolveu uma motocicleta Yamaha Lan, que seguia no sentido Gama, e era conduzida por um homem de 35 anos, identificado como F.N.B.F. Após avaliação, foi verificado que o motociclista não apresentava ferimentos.

Já o ciclista, um homem de 52 anos, identificado como J.R.B., também trafegava no mesmo sentido da via e foi atendido pelos socorristas. Ele apresentava escoriações nos ombros, mãos e face, além de um edema considerável na perna esquerda e trauma na cabeça, com sangramento intenso na região lateral esquerda. A hemorragia foi controlada e o ciclista foi transportado para o Hospital Regional do Gama (HRG), consciente, desorientado e em estado estável.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pela cena do acidente e tomará as providências necessárias para investigar o caso.