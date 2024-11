Acidente entre moto e caminhão deixa uma vítima em estado grave na DF-001

Nesta sexta-feira (22), uma colisão entre moto e caminhão foi registrada eplo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na DF 001, às 19h22. Um incêndio foi causado devido ao impacto e três viaturas foram usadas no socorro. Uma pessoa ficou gravemente ferida.

O fato ocorreu na Estrada Parque Contorno (DF-001), nas imediações da Vila Naval, próximo à Santa Maria.

O caminhão, um Baú Mercedes-Benz, de cor branca, colidiu contra uma moto, com modelo não identificado devido ao nível de estrado deixado pelo impacto. O motociclista, de 23 anos, foi socorrido em estado grave e transportado para o Hospital Regional de Santa Maria com traumatismo cranioencefálico.

A extinção do incêndio foi realizada pelos militares com a utilização de espuma química. O condutor do caminhão nada sofreu.

Uma das faixas necessitou ser interditada para o atendimento. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.