Acidente entre carro e moto resulta em morte na BR-020

Colisão ocorreu na noite da última sexta-feira (25)

Um motociclista de 33 anos morreu após colidir com um carro do modelo Peugeot, de cor prata. O acidente ocorreu próximo ao Rezende Materiais de Construção na BR-020, região de Sobradinho-DF, na noite da última sexta-feira (25)

O homem foi atendido no local do acidente pelos socorristas do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal (CBMDF), mas infelizmente não resistiu e morreu no local.

O carro era conduzido por uma mulher de 34 anos. Ela foi avaliada pelos bombeiros, que não identificaram ferimentos.

Ainda não há informações de como ocorreu o acidente. Para fazer o socorro, foram usadas duas viaturas.

O local ficou aos cuidados da PRF e a PCDF foi acionada.