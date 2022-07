Acidente entre carro e moto deixa motociclista em estado grave

Homem chegou a ter parada cardiorrespiratória, mas bombeiros conseguiram reverter e levá-lo com vida ao Hospital de Base

Um acidente envolvendo motocicleta e carro de passeio, ocorrido na noite de sexta-feira (15), por volta de 23h, deixou um homem estado grave. A colisão aconteceu na marginal da via Estrutural, na altura de Vicente Pires, sentido Plano Piloto.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e encontrou o piloto da motocicleta Honda CG 160, um homem de 31 anos, “com quadro de saúde gravíssimo”, segundo os militares. Ele apresentava traumatismo craniano grave e chegava a sangrar pelo ouvido, além de estar com suspeita de fratura na traqueia. Ainda de acordo com os CBMDF, a vítima chegou a ter parada cardiorrespiratória dentro da ambulância, mas os bombeiros conseguiram reverter e levá-lo com vida ao Hospital de Base.

O motorista do carro, um Toyota Eios de cor cinza, não se feriu.

Durante o atendimento, duas faixas da marginal da Estrutural precisaram ser interditadas. A dinâmica do acidente não foi informada.