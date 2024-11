Acidente entre carro e caminhão deixa uma vítima e para congestiona Estrada Parque Contorno

Nesta sexta-feira (22), um acidente entre um carro e um caminhão congestionou a Estrada Parque Contorno (DF-001), próximo ao viaduto de Santa Maria, e deixou uma pessoa ferida. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 16h11 e empregou três viaturas no salvamento.

O carro, um Kwid branco, colidiu frontalmente contra um caminhão Wolkswagen/26-320 branco.

O condutor do caminhão, de 62 anos, foi avaliado pela equipe de socorrista, que constatou a ausência de ferimentos no homem, que não precisou ser transportado ao hospital.

Já o condutor do Kwid, de 35 anos, ficou encarcerado no veículo e, após ser extraído pela equipe de salvamento, destacou uma dor torácica e uma lesão em membro inferior esquerdo. Ele foi transportado ao Hospital Regional do Gama.

Uma das faixas necessitou ser interditadas, impactando o trânsito. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo local.