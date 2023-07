Acidente de trânsito envolvendo uma motociclista resulta em óbito na DF 128

O condutor foi avaliado por nossos socorristas e apresentava ausência dos sinais vitais e ferimentos incompatíveis com a vida

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu nesta quarta-feira (12), uma ocorrência de trânsito envolvendo um motociclista e dois carros na DF 128, na região de Planaltina.

Os três veículos envolvidos no acidente foram uma motocicleta Yamaha/Fazer de cor roxa, conduzida por um homem de 40 anos. O condutor foi avaliado por nossos socorristas e apresentava ausência dos sinais vitais e ferimentos incompatíveis com a vida, infelizmente, seu óbito foi declarado no local.

Os demais veículos envolvidos foram um Renault/Clio de cor vermelha, que era conduzido por uma mulher de 21 anos e um Nissan/Frontier de cor cinza, conduzido por um homem de idade não informada.

Os condutores foram atendidos e avaliados pelo CBMDF e não apresentaram ferimentos, não necessitaram de transporte à unidade de saúde.

Durante o atendimento, a via ficou interditada e permaneceu aos cuidados da PMDF.

A cena foi preservada aguardando a chegada da Perícia.