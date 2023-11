Acesso ao Setor Hospitalar pela W3 Sul será interditado nesta quinta (9)

Apenas a faixa de rolamento mais à direita, por onde trafegam os ônibus, será interditada no trecho em obras. As demais faixas seguem liberadas para o tráfego

Com a evolução da obra de concretagem da faixa destinada ao transporte coletivo, o acesso ao Setor Hospitalar Sul pela via W3 Sul, na altura das quadras 715/716 Sul, será interditado, a partir desta quinta-feira (9), pelos próximos 30 dias. A sugestão é que o acesso às moradias situadas no local interditado seja feito pelas quadras 714/715 Sul ou pela via W4 Sul (acesso pelo Setor Policial Sul).

Apenas a faixa de rolamento mais à direita, por onde trafegam os ônibus, será interditada no trecho em obras. As demais faixas seguem liberadas para o tráfego.

“Infelizmente, a execução de obras desse porte em região com grande tráfego de veículos causa transtornos a motoristas e pedestres. Pedimos desculpas com a certeza de que vamos trabalhar com a maior celeridade possível e, assim, causar o menor impacto possível na rotina de todos”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho.

“O trecho interditado contará com ampla sinalização. Principalmente nos primeiros dias de interdição, vamos acompanhar de perto o fluxo de veículos e, caso seja necessário, alterações serão realizadas para facilitar a circulação de pessoas e motoristas”, ressalta o subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, Ricardo Terenzi.

*Com informações da Agência Brasília