Ação da PCDF acaba com depósito de drogas próximo ao Palácio do Jaburu

Na manhã desta sexta-feira (11), a equipe da 5ª DP da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação VP, com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico especializado na venda de drogas, como cocaína, crack, maconha e outras sintéticas.

O depósito onde essa organização criminosa guardava as drogas fica próximo ao Palácio do Jaburu, que fica no Lago Sul, e é a residência oficial do vice-presidente, Geraldo Alckmin. O local também é próximo do Palácio da Alvorada, atual moradia do presidente Lula.

Estão sendo cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 5ª Vara de Entorpecentes de Brasília. As investigações, que começaram em março, constataram a existência de uma associação criminosa instalada na Vila Planalto e adjacências.

De acordo com a investigação, as drogsa eram vendidas na Vila Planalto, Esplanada e também nos Setores Hoteleiros. Os mandados foram cumpridos na Vila Planalto, Samambaia e Águas Lindas (GO).