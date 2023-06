Ação capacita educadores para prevenção à violência sexual

O I Ciclo Formativo, realizado nesta sexta-feira (30), reúne 700 educadores de crianças até 5 anos, das redes pública e privada de ensino do DF

A Secretaria de Segurança Pública do Distrital Federal (SSP-DF), promove em parceria com a Comissão Permanente de Paz nas Escolas da Secretaria de Educação, o I Ciclo Formativo para Prevenção à Violência Sexual Infantojuvenil nesta sexta-feira, 30.

Nesta primeira edição, a capacitação é voltada à educação infantil, com o objetivo de trazer sensibilização e engajamento a educadores a respeito da prevenção e do enfrentamento ao crime de violência sexual infantil, através de um ciclo de palestras.

O público-alvo do evento são educadores de crianças até 5 anos, das redes pública e privada de ensino do DF – um total de 700 profissionais-, no Auditório do Museu Nacional da República, onde quatro palestras são ministradas, duas pela manhã e duas pela tarde.

De acordo com Regilene Rozal, subsecretária de Prevenção à Criminalidade, o conteúdo teórico vai na linha de prevenção e enfrentamento do problema, primeiro definindo o que é o crime e, a partir daí, passando orientações de como identificar os sinais da violência e dar o devido encaminhamentos às autoridades públicas.

“É no sentido de conscientizar e ensinar as pessoas que têm contato diariamente com a criança a como lidar, identificar e proceder no caso de uma criança que esteja a seus cuidados apresentar sinais de abuso sexual”, explicou Rozal.

As palestras são ministradas por especialistas nas áreas da Secretaria de Educação e da Subsecretaria de Políticas Públicas da Criança e do Adolescente (Sejus) – por meio do Centro 18 de Maio -, do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM/TJDFT) e da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

"Por meio do ciclo de palestras, a gente vai levando conhecimento, o que vai produzindo essa percepção nos nossos profissionais, esse sinal de alerta. E o acompanhamento por meio das comissões, das orientações e dos psicólogos para que a gente possa fazer um grande trabalho conjunto de prevenção em relação a essa temática. Os casos são alarmantes"Hélvia Paranaguá, secretária de Educação

Casos alarmantes

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, esteve presente no evento e afirmou que a prioridade máxima da rede é cuidar da criança. Ela também confirmou que virão outros eventos com parceiros e escolas, pela importância de falar constantemente sobre esse assunto.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, afirmou estar abalada com o caso da menina de 12 anos sequestrada e abusada por um homem de 42: “Não podemos mais ficar inertes. Existem lobos em pele de cordeiro e a gente tem que aprender a identificá-los”

Durante seu discurso, a secretária também se disse abalada com o caso da criança de 12 anos que viveu 11 horas de terror, em poder do criminoso confesso Daniel Moraes Bittar, 42 anos. No período, a menina foi sequestrada, dopada, agredida e estuprada pelo empregado público, na Asa Norte. Ele foi preso na noite de quarta-feira (28).



“Toda rede privada e pública está unida em um único objetivo: salvar nossas crianças dos abusadores. Não podemos mais ficar inertes. Existem lobos em pele de cordeiro e a gente tem que aprender a identificá-los”, concluiu Hélvia.

O secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Rabelo Patury, afirmou que muitas situações em que as crianças são submetidas à violência doméstica ou sexual ocorrem no seio da família, tornando importante o treinamento dos professores

Segurança pública

Durante a cerimônia de abertura, Ana Elisa Dumont, que está a frente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal (Sinep), declarou que “é preciso cuidar dos espaços que nossas crianças frequentam. Por isso a importância do poder público em munir a sociedade com informações e capacitação”.

O secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Rabelo Patury, também discursou sobre a importância da participação de toda a sociedade. Alexandre frisou que muitas situações em que as crianças são submetidas à violência doméstica ou sexual ocorrem no seio da família, tornando importante o treinamento adequado dos professores para perceber os sinais que podem apontar que a crianças estejam submetidas a algum tipo de violência.



“As crianças e os adolescentes apresentam sinais de alteração. Estamos aqui para poder evitar o mal logo no início. Muitas vezes, as famílias são desestruturadas. Se a criança não consegue encontrar refúgio em casa, onde ela vai encontrar? Na escola. A segurança pública é responsabilidade do Estado, mas é dever de todos”, ressaltou.

Confira os temas das palestras desta sexta-feira (30):

Palestra 1 – “Importância da Prevenção à Violência Sexual Infantojuvenil”, ministrada pela Dra. Gisele Cristiane da Silva Dantas, da Secretaria de Estado de Educação do DF.



Palestra 2 – “Identificando sinais de violência sexual infantojuvenil”, ministrada por Nayara Ferreira Chianelli, do Centro 18 de maio/Sejus.



Palestra 3 – “Escuta especializada em situações de violência sexual contra crianças e adolescentes”, ministrada pela Dra. Renata Beviláquia Chaves, do Núcleo Judiciário da mulher no TJDF.

Palestra 4 – “A construção de ambientes seguros e protetivos para as crianças das creches e escolas de educação infantil”, ministrada por Úrsula Ducanges, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

