Conheça o Emface, novo tratamento estético

Sem agulhas e sem dor, avançado tratamento tecnológico voltando para o rejuvenescimento facial chega a Brasília em agosto

A indústria estética avança cada vez mais, principalmente em relação a tratamentos não invasivos. A novidade agora é o EMFACE, desenvolvido pela BTL Aesthetics. A Inti Estética e Bem-Estar será a primeira empresa do Distrito Federal a oferecer o protocolo, que acaba de ser lançado em grande evento realizado no Palácio Tangará, em São Paulo. Priscilla Baracat, à frente da clínica, que compareceu ao lançamento com a dermatologista Rafaela D’ Albuquerque, adianta que as consultas já estão sendo marcadas e os atendimentos acontecerão a partir de agosto.

O procedimento lança mão da inovadora tecnologia Hifes, com uma combinação poderosa de tratamentos. Da parte eletromagnética, trabalha a musculatura facial, reposicionando-a através de contrações. Além disso emite, simultaneamente, ondas de radiofrequência chegando às camadas mais profundas da pele para potencializar e estimular a produção de colágeno, melhorando a firmeza e textura da pele em até 30%, suavizando o aspecto de linhas finas e rugas em até 37% e oferecendo lifting em cerca de 23%.

A Hifes chega até o rosto do paciente através de adesivos descartáveis conectados ao aparelho. Normalmente, o tratamento (que pode ser feito até duas vezes por ano) consta de quatro a seis sessões, feitas uma vez por semana. O melhor resultado aparece em três meses, mas já é perceptível ao final da última sessão. Em 20 minutos, são realizados 125 ciclos com padrões de repetições específicos para estimular o terço superior e terço médio.

Mais confortável que outros tratamentos voltados para o tratamento facial, o EMFACE ainda se sobressai por ser, realmente, indolor, tornando-se uma alternativa a pessoas com fobia de agulhas ou sem resposta à neurotoxina. A partir de consulta com especialista e avaliações caso a caso, normalmente, o tratamento e oferecido a pacientes acima de 40 anos. O estímulo da tão desejada produção de colágeno, proteína responsável pela firmeza e elasticidade cutânea é diferenciada no EEMFACE, mas não apenas isso.

Combinado aos estímulos musculares, o ganho em relação à sustentação das estruturas faciais coloca o equipamento um passo à frente.

“Como se sabe, a perda do colágeno se acentua com o passar dos anos, o que é normal. A perda de definição das linhas do rosto, de volume e instalação da flacidez também causa muitas queixas. A boa notícia é que a ciência e tecnologia são grandes aliadas para o envelhecimento saudável ou mesmo retardar as ações do tempo. Manter a pele jovem por mais tempo e até amenizar quadros onde o envelhecimento já é perceptível é possível a um custo-benefício muito interessante. São tratamentos que trabalham o viço e desenho da face de maneira muito satisfatória e harmônica e que atuam nas estruturas importantes no suporte dos tecidos moles faciais, com resultados muito naturais”, assegura Priscilla.

A Inti Estética e Bem-Estar foi a primeira clínica de Brasília a trabalhar com as tecnologias da norte-americana BTL Aesthetics, reconhecida em todo mundo todo e utilizadas pelos clientes mais exigentes. Com três unidades em Brasília, a rede possui todas as tecnologias BTL: EMSCULPT clássico e NEO, EMSELLA, EMTONE, Wanquish, X-Wave, Exilis Ultra 360, e, em breve, o EMFACE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a Inti Estética e Bem-Estar

Para além da clínica estética, a Inti conta com uma série de especialidades médicas e terapêuticas, visando a maior abrangência para quem busca saúde, qualidade de vida, beleza, bem-estar e autoestima. Entre elas estão a nutrologia, nutrição (Esportiva, Obesidade e Emagrecimento), dermatologia, endocrinologia, ginecologia, clínica e estética e cirurgia plástica. “Procuramos nos cercar dos melhores profissionais, caso do cirurgião plástico Alberto Benedik, que é nosso parceiro e responsável técnico há 12 anos”, afirma Priscila, que comanda a marca ao lado de Roberta Baracat e Luciana Caied.

Inaugurada em 2009, a Inti oferece desde os tratamentos mais clássicos como a massagem relaxante e modeladora, drenagem linfática manual e limpeza de pele (opção de peeling de cristal e diamante), até os mais avançados feitos a partir de aparelhos como Ultaformer Ultraformer MPT, Emsculpt Neo, Emtone, Coolsculpting, Fotona, Exillis Ultra 360, Morpheus, Body Tite, Acu Tite, TruSculpt ID, Ultraformer III. Os protocolos são diversos, e indicados a partir da avaliação em que são traçados os objetivos: combate à celulite, flacidez de pele ou muscular, redução de papada ou de gordura localizada, rejuvenescimento, depilação a laser com equipamento de última geração, muito eficaz e praticamente indolor.

Em relação aos tratamentos faciais, a Inti oferece opções cada vez menos invasivas e com ótimos resultados, caso da toxina botulínica, preenchimentos, Sculptra, Radiesse, Plasma, laseres para rejuvenescimento, remoção de manchas, olheiras, cicatrizes. O segmento Inti Íntima, com terapias voltadas para a região genital, com ganhos tanto estéticos como funcionais, é um dos destaques, seja pela procura em ascensão, seja pelos avanços na área. Destaque, ainda, para a parte de soroterapia da beleza como incremento dos resultados estéticos e funcionais e melhoria da saúde e bem-estar, depilação a laser e remoção de tatuagem. Dentre as novidades, os tratamentos capilares para facilitar o crescimento, diminuir a queda, dar volume e revitalizar os fios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Inti Estética

Lago Sul: SHIS QI 11 bloco o, salas 113-119 – Deck Brasil.

SIG

Q.08 Lote 2265/ 2275 Loja 01 Zona Industrial

SQSW 102, bloco A loja 80

Noroeste

CLNW 10\11 Bloco D lojas 09 e 10

Whatapp geral: 994271109

Instagram: @intiesteticabemestar