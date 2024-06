Aberto chamamento público para fomentar comercialização de produtos agropecuários

A Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri) anunciou a abertura do Chamamento Público nº 01/2024, uma iniciativa pioneira destinada à seleção de organizações da sociedade civil (OSCs) que representam produtores rurais da agricultura familiar. A ação visa estabelecer uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF), as entidades selecionadas e os agricultores, com o objetivo de fomentar a comercialização de produtos agropecuários e seus derivados.

A ideia é oferecer maior visibilidade e acesso ao mercado aos agricultores familiares, o que permite uma comercialização mais eficiente dos produtos agropecuários e, consequentemente, uma melhora na renda das famílias. Isso fortalece a economia rural da região e promove um desenvolvimento mais sustentável e equilibrado.

As OSCs também se beneficiarão com a parceria. A colaboração com o GDF fortalece as entidades e aumenta a capacidade de atuação em prol dos agricultores familiares. As organizações receberão apoio institucional para suas iniciativas de promoção e comercialização de produtos agropecuários, ampliando seu impacto social.

As organizações interessadas deverão atender aos requisitos especificados no edital e se preparar para um processo de seleção rigoroso, que avaliará a capacidade de representação e o impacto das ações propostas.

