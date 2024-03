Abertas inscrições para curso de gestão em segurança pública

A capacitação faz parte do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Competência dos profissionais de segurança pública

O Curso de Alta Gestão Integrada de Segurança Pública (Cagisp) abriu inscrições. Promovido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), os interessados terão até 10 de abril para participar da seleção. A capacitação faz parte do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento de Competência dos profissionais de segurança pública.

Podem se inscrever servidores efetivos da Polícia Civil (PCDF) – delegados, peritos criminal ou médicos-legistas, agentes, papiloscopistas, escrivães, agentes de custódia, oficiais superiores ou capitães da Polícia Militar (PMDF) ou do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF). A participação também é aberta a servidores lotados na SSP-DF, comissionados sem vínculo ou cedidos de outros órgãos.

A documentação necessária deverá ser enviada por meio do Sistema Eletrônico de Informação (SEI). As aulas terão início em 14 de maio deste ano, com previsão de término em agosto de 2025.

Portaria

Com objetivo de qualificar de forma continuada os gestores da segurança pública, uma portaria instituiu o Cagisp, em fevereiro deste ano. “A portaria regulamenta o curso e contribui para que os agentes de segurança pública possam contribuir, de forma ainda mais efetiva, com as políticas de segurança pública, além de ser uma forma de valorizá-los”, ressalta o titular da SSP-DF, Sandro Avelar.

A institucionalização do curso integra o Eixo 5 do programa DF Mais Seguro – Segurança Integral, denominado Servidor Mais Seguro. Um dos objetivos do eixo é a valorização das carreiras dos órgãos de segurança pública.

Além disso, a capacitação contribui com a formação de gestores das instituições. “O projeto pedagógico do curso é inovador e tem como foco a preparação de futuros dirigentes da segurança pública do DF”, reforça o secretário-executivo de Gestão Integrada, Bilmar Angelis.

Para concorrer, o servidor deve preencher este formulário eletrônico.

*Com informações da Agência Brasília