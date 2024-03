Abertas inscrições para cadastro reserva de médico cirurgião cardiovascular no DF

Os interessados têm até 18 de março de 2024 para se inscreverem

As inscrições para o cadastro reserva de médico-cirurgião cardiovascular no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF) estão abertas. A vaga oferece uma jornada semanal de 24 horas, com remuneração bruta de R$ 14.617,01, além de benefícios. Os interessados têm até 18 de março de 2024 para se inscreverem.

Para concorrer, é necessário ter graduação completa em medicina, com diploma emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), residência (com RQE) ou título de especialista em cirurgia cardiovascular emitido pela AMB/Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, registro no Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM/DF) e experiência mínima de 6 meses como médico cirurgião cardiovascular.

O processo seletivo inclui etapas como comprovação de requisitos, avaliação de conhecimentos (teórico e/ou prático) e exames médicos. Os candidatos do cadastro reserva serão convocados conforme o surgimento de novas vagas, seguindo a ordem de classificação e demais definições do edital.

Mais informações

Jornada semanal: 24 horas

Remuneração Bruta: R$ 14.617,01

Benefícios: auxílio transporte, auxílio alimentação (dependendo do Acordo Coletivo de Trabalho e da jornada de trabalho), Clube de Benefícios com desconto em estabelecimentos parceiros, abono semestral e folga no aniversário.

Consulte o edital completo disponível neste link.

*Com informações da Agência Brasília