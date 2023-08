Aberta consulta pública virtual sobre a reforma da W3 Norte

A proposta prevê a construção de novas calçadas, a recuperação de quadras comerciais e o aumento de áreas com mais acessibilidade

O Governo do Distrito Federal (GDF) planeja reformar a avenida W3 Norte, no Plano Piloto. A proposta, elaborada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), prevê a construção de novas calçadas, a recuperação de quadras comerciais e o aumento de áreas com mais acessibilidade. Com o intuito de otimizar o projeto, a Seduh abriu uma consulta pública virtual a interessados em fazer sugestões à proposta. O prazo para o preenchimento do questionário online é 6 de setembro.

Travessias elevadas facilitarão percurso de ciclistas e pedestres

O objetivo é recolher as contribuições da comunidade em relação à primeira etapa da requalificação do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLRN) e seu entorno, que começará pelas 707/708. A proposta de intervenção definida para este trecho será replicada nas demais quadras da W3 Norte, garantindo melhores condições aos moradores e comerciantes da região.

O projeto prevê a criação de calçadas com rotas acessíveis a partir dos abrigos de ônibus e em todos os blocos comerciais, e praças renovadas com mais arborização e mobiliário urbano. É esperada também a reforma dos estacionamentos, que serão melhor demarcados e interligados com os bolsões de vagas. Ainda é planejada a construção de calçadões ligando as paradas de ônibus da W3 às quadras residenciais, facilitando o acesso de quem passa no local.

Também são propostas novas travessias elevadas para facilitar o percurso de pedestres e de ciclistas que circulam diariamente entre as quadras, além de reconfigurar a via interna entre os blocos comercias das 700, para ser uma área compartilhada entre carros e pedestres. A ideia é tornar a circulação mais segura para todos os transeuntes e veículos.

“Assim como na W3 Sul, a requalificação pretende promover acessibilidade, recuperar locais degradados e criar espaços de convivência, que permitam fazer a conexão da área residencial com a comercial de forma ordenada e segura. A requalificação ainda deverá incentivar a recuperação das edificações e o fortalecimento do comércio local”, prevê o subsecretário de Projetos e Licenciamento de Infraestrutura da Seduh, Vitor Recondo.

Praças serão renovadas, com mais árvores e mobiliário urbano

Para o administrador regional do Plano Piloto, Valdemar Medeiros, todo esse planejamento na Asa Norte significa muito para a população local. “O GDF vem estudando maneiras de beneficiar as áreas e com a comunidade participando, tudo fica melhor. É apenas o primeiro passo de uma valiosa melhoria nas quadras da Asa Norte. Todas as ações visam dar maior segurança e mobilidade aos moradores, sem contar nas melhorias no comércio local. Todo mundo sai ganhando”, disse.

Mais informações sobre a proposta estão disponíveis no próprio questionário online, que também pode ser acessado no site da Seduh na aba Participações > Consultas Públicas > Consultas Públicas – 2023. No documento também é apresentado um vídeo explicativo mostrando como podem ficar as quadras depois da iniciativa.

Após a realização da consulta pública, a área técnica da Seduh avaliará as sugestões pertinentes da população e encaminhará o documento final para apreciação do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan).