Aberta a manifestação de interesse do novo empreendimento da Codhab no Riacho Fundo II

A partir desta quarta-feira (14), os candidatos habilitados com documentação aprovada no programa Morar Bem da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF), e que possuírem renda familiar de R$1.800 até R$ 8.000, podem manifestar interesse em participar de novo empreendimento no Riacho Fundo II. Prazo vai até as 18h de 14 de junho.

O Essencial Riacho 2 ficará localizado na Quadra QS 25, Conjunto 2, lotes 1 e 2, e será construído pela Direcional Engenharia. Além de oferecer uma infraestrutura completa e áreas de lazer, o condomínio contará com 176 unidades residenciais, sendo o primeiro investimento da Codhab-DF a ter piscina.

Se o candidato se enquadrar nos requisitos informados e deseja dar continuidade ao processo, deve informar via aplicativo Codhab Cidadão, para aceitar a oferta. Mesmo que haja manifestação de interesse para o empreendimento, não há garantia de indicação.

Todo o condomínio terá 11 blocos, projetados para atender às diversidades das famílias. Veja, abaixo, mais destaques do empreendimento.

→ 176 unidades habitacionais: 170 apartamentos de dois quartos e seis unidades adaptadas para pessoas com deficiência (PcDs), com um quarto

→ Área privativa de 45,06 m² por unidade

→ Guarita de segurança para maior tranquilidade dos moradores

→ Piscina e playground

→ Estacionamento com 90 vagas para veículos, três para motos e 180 para bicicletas.

Com informações da Codhab-DF