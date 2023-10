Abelhas atacam pessoas em frente a Feira dos importados no Sia

Os socorristas atenderam várias pessoas que haviam sido picadas pelas abelhas, somente duas delas, apresentaram reação alérgica

Na tarde do último sábado (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência de um ataque de abelhas em frente a Feira dos importados no Sia

De acordo com os militares, quando chegaram ao local encontraram uma colmeia de abelhas que estava estabelecida em um poste de outdoor, localizado em frente a Feira estava atacando as pessoas que transitavam nas imediações e já havia picado várias delas. A equipe de socorro fez a intervenção usando jatos de água, neblinados e de espuma, fato que provocou o recuo do enxame, realizou o isolamento da área e garantiu a segurança no local.

Os socorristas atenderam várias pessoas que haviam sido picadas pelas abelhas, somente duas delas, apresentaram reação alérgica e recusaram transporte para o ambiente hospitalar.

Conforme relatos dos Brigadistas da feira, o ataque das abelhas começou após uma forte chuva acompanhada de rajadas de ventos, que desprendeu a lona o outdoor onde as abelhas estavam estabelecidas.

Os brigadistas da feira auxiliaram a equipe de socorro no isolamento do perímetro.

A equipe de socorro permaneceu no local, aguardando o período noturno para a remoção da colmeia.