Abastecimento de água do SIA e do Guará será interligado

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) implantou uma tubulação de grande porte para interligar a rede de abastecimento de água do Guará à adutora instalada próximo ao viaduto da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no acesso à Área Especial do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A obra teve investimento de R$ 2 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Essa tubulação instalada é composta por um duto de polietileno de alta densidade (Pead), de durabilidade mais prolongada e maior resistência a impactos externos, com diâmetro de 400 mm e aproximadamente 465 m de comprimento. A nova estrutura conta também com registros para isolamento do trecho de interligação, o que permitirá realizar a manutenção de uma determinada área sem a necessidade de suspender o fornecimento de água de toda a rede. As obras iniciaram em dezembro e estão na etapa final.

A implantação da nova adutora possibilitará a ampliação de folga operacional na rede de fornecimento de água que atende aos moradores do Park Way (Quadras 1 a 5), do Núcleo Bandeirante, da Candangolândia e da parte baixa de Águas Claras, garantindo maior confiabilidade ao sistema. Essas regiões eram atendidas anteriormente pela rede de Taguatinga, passando agora a ser atendidas pela rede própria do Guará.

“Trata-se de mais uma melhoria voltada para os moradores dessas regiões, o que permitirá que a Caesb garanta o fornecimento de água, mesmo caso sejam necessárias interrupções, uma vez que o sistema de distribuição é interligado”, explicou o gerente de Implantação de Obras Centro-Norte da Caesb, Guilherme Gobbi.

As informações são da Agência Brasília