Projeto realiza doação de alimentos em regiões administrativas do DF

São mais de 4 mil famílias cadastradas no plano de dados da associação, que atende pessoas de todas as regiões administrativas do DF

Com o desejo de ajudar os mais necessitados, foi criada a Associação Unidos Pelo Bem (AUPEB) em 2020, que desde então luta contra a fome e a insegurança alimentar. E nesse último sábado, a ação foi realizada no Paranoá, sede da associação, com a doação de 150 cestas básicas e 150 cestas de legumes e verduras.

De acordo com Macgayver Aureliano, representante da AUPEB, as doações são feitas por amigos e colaboradores do projeto, para famílias já cadastradas no banco de dados. “O projeto sobrevive de doações, buscamos onde for preciso para ajudar as famílias”.

No momento, são mais de 4 mil famílias cadastradas no plano de dados da associação, que atende pessoas de todas as regiões administrativas do DF. A ação de doação é realizada uma vez por mês, sempre em locais diferentes, buscando atender às necessidades das famílias. “Não é sempre que dá para suprir a necessidade, mas a gente tenta atender o máximo de pessoas possível”, afirmou Macgayver ao Jornal de Brasília.

Os interessados em doar para o projeto podem entrar em contato pelo telefone (61) 98445-6964, ou pelo Instagram. Além disso, a doação pode ser feita também direto na sede, que fica no Paranoá.