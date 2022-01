A restauração do Teatro Nacional

Os recursos sairão do próprio Governo do Distrito Federal, conforme determinação do governador Ibaneis Rocha

O edital para contratação da empresa que irá realizar as obras de restauração do Teatro Nacional Cláudio Santoro está sendo finalizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Novacap. Os recursos sairão do próprio Governo do Distrito Federal, conforme determinação do governador Ibaneis Rocha.

Em sua conta no Twitter, o mandatário comentou a restauração. “Fechado há oito anos, vamos começar as obras para reabrir o teatro Nacional Cláudio Santoro. Desde o 1º dia do nosso governo estamos resolvendo pendências deixadas por um projeto de reforma, buscando até mesmo financiamento esterno”, afirmou.

A decisão parte da constatação de que como não haverá tempo hábil para utilização dos recursos previstos pelo Fundo de Direitos Difusos (FDD) no exercício de 2022, as obras poderiam sofrer atrasos, frustrando uma expectativa de profundo interesse público. O Teatro Nacional encontra-se fechado desde 2014, e a relevância desse equipamento público justifica essa ação imediata.

Nesse sentido, a Secretaria de Cultura solicitou, no dia 29 de dezembro de 2021, o distrato com a Caixa Econômica Federal para o repasse de R$ 33 milhões do FDD.

Em função do compromisso do GDF em trazer de volta um dos patrimônios mais simbólicos e preciosos de Brasília, a reforma da Sala Martins Pena seguirá agora sob égide do orçamento direto, sem descartar outras fontes de financiamento ao longo das obras que abrangem, além da Sala Martins Pena, as salas Villa Lobos, e Alberto Nepomuceno, bem como o Foyer e o terraço Dercy Gonçalves, cumprindo assim uma das metas mais nobres dessa pasta: a de reabrir o Teatro Nacional à cultura e à sociedade.

*Com informações da Agência Brasília