GDF anuncia licitação para construção da UTI do Hospital de Planaltina

Em outubro de 2021, foi aprovado um projeto de lei que inclui crédito no valor de R$ 23 milhões para a ampliação do hospital

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou, nesta semana, informações sobre a licitação para a construção da UTI do Hospital de Planaltina. O certame será realizado no próximo dia 25, segundo a Novacap.

Em outubro de 2021, foi aprovado um projeto de lei, de autoria do Executivo, que inclui crédito no valor de R$ 23 milhões para a ampliação do hospital e a construção do bloco de bloco de UTI. “Essa é uma luta nossa, um compromisso com a cidade, do qual não arredaremos o pé enquanto esse sonho não se tornar realidade”, afirmou o deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) sobre a obra.

Em 2020, Abrantes produziu uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias voltada para a execução da obra. A LDO foi votada em junho daquele ano.

Duas áreas que receberão manutenções serão a de Radiologia e da nova Subestação Elétrica do hospital. Para a parte elétrica serão R$ 1,2 milhão e para a Radiologia serão R$ 950 mil, destinadas ao Fundo de Saúde do DF. Ambas as novas alas de apoio são fundamentais para que seja instalada a Unidade de Terapia Intensiva. “Não é uma obra simples, um novo bloco apenas. Mas toda uma estrutura, capaz de oferecer, além do devido tratamento, segurança aos pacientes, sem risco de uma queda de força, por exemplo”, continua o deputado.

Todas as obras, inclusive a construção do novo bloco, serão capitaneadas pela Novacap. A empresa será responsável pela licitação publicada no DODF desta semana. Depois de pronta, a UTI de Planaltina receberá pacientes de todo o Distrito Federal.