Voltou a funcionar, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, o Teatro Planalto. A reabertura ocorreu com show de Daniel Boaventura

Na busca por reafirmar Brasília como um ponto central no roteiro cultural do país, foi reinaugurado, neste fim de semana, o Teatro Planalto, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Para a reinauguração do espaço, o cantor Daniel Boaventura se apresentou junto a Orquestra Filarmônica de Brasília em sessão dupla.

Nesta semana, a agenda de reabertura conta com a peça “Baixa Terapia – Uma Comédia no Divã”, dos dias 13 a 15 de outubro, com o ator Antônio Fagundes, que está em turnê pelo Brasil e tem sido um sucesso de público, com mais de 400 mil espectadores.

Para o consultor estratégico do grupo que gerencia o Ulysses, Marcos Cumagai, as expectativas eram as mais positivas possíveis para a inauguração do teatro reformado. Cumagai e sua equipe conversaram com pessoas da comunidade teatral, produtores, atores e afins, inclusive com o renomado Miguel Falabella, que passou pelo Ulysses com a peça ‘A Mentira,’ recentemente. Segundo o consultor, Falabella deu a chancela final sobre o Teatro Planalto, com os conselhos sobre a estrutura de um espaço apropriado para peças teatrais. “E isso deu motivação para mais investimento na reforma do Teatro Planalto.”

O Consórcio Capital DF é responsável pelo investimento no Ulysses desde 2018 e tem focado na recuperação e reposicionamento do centro de convenções no mercado nacional. Para o benefício da cultura e do entretenimento de Brasília, o que antes era conhecido como Auditório Planalto, agora foi rebatizado como Teatro Planalto, no dia 7 de outubro, com 900 assentos, espaço VIP com oito lounges – que incluem de quatro a seis cadeiras com vista privilegiada e serviços – palco ampliado e pé direito que possibilita grandes montagens de cenários, novo sistema de som e cortinas mecanizadas.

Fotos: Divulgação

A reabertura do Teatro Planalto recolocará Brasília na rota das grandes peças teatrais e musicais, preparado e com capacidade para receber os melhores espetáculos. “Nós liberamos a última fase da renovação do Master no fim do ano passado para início do ano de 2023, o maior teatro montado do Brasil hoje, o único teatro pronto com 3 mil lugares no Brasil”, comenta Cumagai. O consultor estratégico enfatiza que o Ulysses é o único centro de convenções no Brasil que tem dois teatros e três anfiteatros montados e prontos. “Um motivo de orgulho para toda a população de Brasília.”

Mas, para além da inserção de Brasília neste roteiro, como o terceiro pólo cultural, Cumagai aponta que o objetivo também é fazer uma grande movimentação junto às companhias de teatro locais — muitas delas não têm locais de ensaio. “A gente pode trabalhar no sentido de criar um fomento para isso, porque Brasília tem a ver com cultura e o Ulysses está cravado no marco zero da capital e dentro do setor de fusão cultural”. Ele espera que o produtor cultural local ou a companhia local possa contar com esses ambientes do Ulysses, e projetar suas companhias no âmbito de promoção e reconhecimento nacional.