“A morte não é o fim”, diz Ibaneis Rocha sobre morte de Papa Francisco

O governador Ibaneis Rocha (MDB), governador do Distrito Federal, lamentou, em seu perfil no X, a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, na madrugada desta segunda-feira (21). “Embora a dor nos una, neste momento, a fé nos lembra que a morte não é o fim”, disse o chefe do Executivo distrital.

O Papa Francisco morreu após lutar contra um caso de problemas respiratórios. Pouco antes de ser internado, Ibaneis chegou a informar que convidaria o sumo pontífice da Igreja Católica a visitar Brasília.

“Com o coração cheio de reverência recebemos a notícia da passagem do Papa Francisco para a Casa do Pai.” “Tive a graça de encontrá-lo pessoalmente duas vezes, e a última, em novembro do ano passado, deixou-me marcado pela sua humildade e pelo olhar que sempre manteve de candura e benevolência. Nessa ocasião, pediu-nos que orássemos por ele. Cheguei a manifestar, em carta, o desejo de tê-lo conosco para as festividades dos 65 anos de Brasília. Embora sua presença física não se realize, sabemos que seu legado espiritual permanecerá: como um farol de justiça, clemência e amor aos pobres”, escreveu Ibaneis.

Ibaneis lembrou de um fato incomum no pontificado do Papa dos Pobres, a escolha de um nome que não fizesse referência a um pontífice anterior. “Jorge Mario Bergoglio, ao escolher o nome Francisco, consagrou seu pontificado aos mesmos ideais do santo de Assis: uma Igreja para os pobres, voz profética para as minorias, e um coração que enxergava o mundo através da misericórdia divina. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.”

“Enquanto a comunidade católica ora por sua alma, celebramos a certeza de que, na eternidade, ele continua a interceder por nós. Como ele mesmo ensinou: a vida não é tirada, é transformada. Descanse em paz, Papa Francisco. Que os anjos o conduzam ao encontro do Bom Pastor que ele tanto amou”, concluiu Ibaneis Rocha.