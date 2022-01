95% das UTIs públicas para Covid estão ocupadas

No último dado divulgado pela pasta referente a última terça-feira (18), houve 4.780 novos casos em 24h

No mesmo sentido do recente aumento no número de casos de covid-19 na capital, a taxa de ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) públicas específicas para o tratamento dos casos graves também subiu. Segundo a Secretaria de Saúde, nesta quarta-feira (19), 95,12% das unidades estão ocupadas.

Os casos começaram a aumentar logo após a véspera de natal, quando os números não passavam de 100. No dia 27, por exemplo, foram registrados 225 novos casos em 24h. No último dado divulgado pela pasta referente a última terça-feira (18), houve 4.780 novos casos em 24h.

Dos 65 leitos de UTI covid abertos, 45 estão ativos e 41 estão ocupados. Além desses, a rede pública ainda tem 45 Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs), sendo que 29 estão ocupados (64,44%) e 16 estão vagos.

Já na rede privada, o número de leitos abertos sobe para 125, sendo que 74 estão ocupados e 51 vagos, com uma taxa de ocupação de 59,20%.

Na última quinta-feira (13), em coletiva de imprensa, a secretaria informou que 90% dos internados são pessoas que não se vacinaram contra o vírus, seja com a primeira ou segunda dose. Atualmente, 2.324.678 (83,66%) de brasilienses iniciaram o ciclo vacinal, 2.173.472 (77,70%) tomaram a segunda dose ou a dose única e 621.376 (21,81%) tomaram a terceira dose ou a adicional.