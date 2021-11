8ª DP busca informações sobre homem desaparecido

Fabiano Ferreira Pinto, 40 anos, saiu de casa, na Cidade do Automóvel, no dia 29 de outubro, para trabalhar e, desde então, não voltou mais

A 8ª Delegacia de Polícia (Cidade Estrutural) tenta desvendar o paradeiro de Fabiano Ferreira Pinto, 40 anos. Fabiano saiu de casa, na quadra 15 da Cidade do Automóvel, por volta de 6h20 do último dia 29 e não voltou. Desde então, não se tem mais notícias.

Fabiano trabalha como motorista de caminhão em uma empresa de mudanças. No dia do desaparecimento, o homem saiu de casa sem celular e carteira. Estava vestido com calça jeans, camiseta preta com o nome do local onde trabalhava (Fast Mudanças), chinelo e mochila.

A esposa dele procurou uma delegacia para registrar o sumiço. Segundo a mulher, é a primeira vez que Fabiano desaparece. Ele estava tomando medicamento antidepressivo há cerca de dois meses. Recentemente, realizou exame toxicológico cujo resultado deu negativo.

A Polícia Civil (PCDF) pede ajuda da população para encontrar Fabiano. Quem tiver informações pode registrar ocorrência no site www.pcdf.df.gov.br e pelo Disque-Denúncia (197), ligação gratuita. Os serviços funcionam 24 horas e todos os dias da semana. Também é possível obter mais informações diretamente na sede da 8ª DP, pelos telefones: 3207-6811/6812/6813.