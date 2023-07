65% das vítimas de feminicídio já sofriam violência doméstica

Desde o início do ano, 21 mulheres foram mortas simplesmente por serem mulheres, de acordo com a Segurança

Elisa Costa e Geovanna Bispo

[email protected]

Cerca de 65% das mulheres vítimas de feminicídio no Distrito Federal já sofriam violência doméstica, segundo o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar. “Somos um país machista e os números demonstram isso. 85% dos feminicídios são por ciúmes, sentimento de posse, não aceitação do término de uma relação é algo que demonstra um atraso. 15% são por misoginia.”, afirmou o chefe da pasta nesta quinta-feira (20).

Desde o início do ano, 21 mulheres foram mortas simplesmente por serem mulheres, de acordo com a Segurança. Durante todo 2022, foram registrados 17 casos. Segundo o relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o DF tem o 22º maior número absoluto de feminicídios do país.

Ainda que os números sejam preocupantes, Avelar deixa claro que todos os acusados foram identificados e presos. “Dos 21 casos, todos os casos o autor foi identificado e preso. Não existe impunidade, mas isso não é suficiente. Buscamos zero feminicídios”, continuou.

A governadora em exercício Celina Leão (PP) também comentou nesta tarde sobre o aumento de crimes contra as mulheres. “Se não dermos proteção às mulheres, ela sai da delegacia ainda com medo. Reforço que são medidas administrativas, é um instrumento de proteção. No DF, 70% das mulheres são estranguladas e 30% morrem por arma de fogo”, afirmou a mandatária.