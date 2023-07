Escola Técnica de Ceilândia abre 400 vagas para cursos gratuitos

A rede pública de ensino do DF oferece educação para jovens, adultos e idosos nas modalidades presencial e à distância

A técnica em informática Ely Bouvierth, de 20 anos, é recém-formada pela Escola Técnica de Ceilândia (ETC) e já coloca em prática a nova profissão. Ela está desenvolvendo um aplicativo com o objetivo de aliar pautas ambientais com as necessidades dos moradores de Ceilândia e acredita que o aprendizado na ETC está sendo essencial para o futuro profissional.

“Aliei o meu ensino médio com o curso de informática, e foi muito bom. Encontrei bons amigos e excelentes professores que estavam preocupados com o meu aprendizado e em aulas práticas incríveis. E o melhor de tudo, já finalizamos o curso e estamos prontos para o mercado de trabalho com uma profissão”, destaca Bouvierth.

Assim, como aconteceu com Ely, outros 400 estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão finalizar o ensino médio com um diploma técnico em mãos. Até o dia 26 de julho, é possível se inscrever para os cursos técnicos a distância em administração e informática integrados ao ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Técnica de Ceilândia. Serão oferecidas 200 vagas para cada curso, que tem duração de dois anos. A modalidade se destina à população a partir dos 18 anos que não concluiu o ensino médio.

“Haverá encontros presenciais apenas uma vez por semana e os demais dias são acessados pela plataforma virtual de aprendizagem da escola. Os alunos fazem a grade comum da EJA e o profissionalizante e, em dois anos, eles recebem os dois diplomas, tudo no tempo e horário deles”, explica a vice-diretora da ETC, Márcia Jales.

A gestora enfatiza que, apesar de serem aulas a distância, em sua maioria já gravadas pelos professores, o acompanhamento ao aluno é feito de maneira integral. “Temos aulas agendadas que funcionam como consultoria para auxiliar nas dificuldades e sanar as dúvidas dos estudantes. Os professores estão disponíveis pela manhã, à tarde e no período noturno. O docente da EJA precisa desse acolhimento, podem voltar às salas de aulas com experiências marcantes que transformam a vida”, relata Jales.

Como se inscrever

As inscrições para o segundo semestre podem ser feitas na secretaria escolar das 8h às 11h e das 14h às 17h, de segunda a quinta-feira. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: foto 3×4, originais e cópias dos documentos de identidade, CPF, comprovante de residência e de escolaridade (ensino fundamental completo). A ETC fica na Área Especial QNN 14 de Ceilândia, ao lado da Estação Guariroba do Metrô.

Formação múltipla

A rede pública de ensino do DF oferece educação para jovens, adultos e idosos nas modalidades presencial e à distância. São oportunidades para quem nunca estudou ou para quem não concluiu o ensino fundamental ou médio e deseja retomar os estudos. O estudante também tem a possibilidade de se qualificar profissionalmente através do curso em modelo integrado.

No modelo oferecido pela Escola Técnica de Ceilândia, os alunos recebem um certificado a cada módulo do curso concluído. Por exemplo, no caso da especialização em técnico administrativo, no primeiro módulo ele sai com o certificado de auxiliar de pessoal, no segundo, assistente de logística; terceiro, em auxiliar financeiro e finaliza com o diploma de técnico em administração completo.

“É um profissional com todas as formações, que pode auxiliar na busca de emprego, melhora o currículo com mais experiências curriculares. Se já estiver empregado, ele pode galgar outros cargos. Na EJA aqueles que querem continuar estudando vivem uma verdadeira transformação”, finaliza Márcia Jales.

Acesse o site da Escola Técnica de Ceilândia e conheça mais sobre os cursos ofertados.

