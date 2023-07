Novos brigadistas florestais assumem contrato temporário

Esses profissionais têm a missão de evitar e combater incêndios nas unidades de conservação (UCs) do Distrito Federal

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) recebeu, nesta quinta-feira (20), novos brigadistas de combate a incêndios florestais temporários contratados no último processo seletivo.

Ao todo, foram contratados 150 brigadistas de combate a incêndios florestais, divididos da seguinte forma: seis supervisores de brigada, 24 chefes de brigada e 120 brigadistas de prevenção e combate a incêndios florestais. Esses profissionais têm a missão de evitar e combater incêndios nas unidades de conservação (UCs) do Distrito Federal, além de atuarem em parceria com o Corpo de Bombeiros em outras áreas.

“Estamos aqui hoje para dar as boas-vindas aos brigadistas. Vocês são muito importantes para nós e esperamos contar com o trabalho de vocês. Mas desejo que não tenham muito trabalho este ano, pois isso quer dizer que não tivemos muitos incêndios florestais e, assim, nossas unidades ficaram preservadas”, disse o presidente do instituto, Rôney Nemer.

“Iniciaremos mais uma jornada de prevenção e combate aos incêndios. Pedimos a contribuição da comunidade, nos informando sobre algum foco e também não fazendo queimada de restos de vegetais, podas e folhas, assim como não jogando bitucas de cigarros”, reforçou o diretor substituto de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Dpcif), Érisom Vieira Cassimiro.

Homenagem

Durante a apresentação dos combatentes, foi feito um grito de guerra em homenagem ao ex-brigadista Ailton Ribeiro, mais conhecido como Marrocos, que integrou a equipe no ano passado e faleceu esse ano. A irmã de Marrocos, Rayane Ribeiro, estava na ocasião e atualmente integra o grupo de brigadistas florestais do instituto.

A contratação dos brigadistas florestais faz parte do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF), coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), e composta por Brasília Ambiental, Jardim Botânico de Brasília (JBB), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), Polícia Militar (PMDF) e Secretaria da Saúde (SES).

As informações são da Agência Brasília