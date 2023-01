51º Campeonato Brasileiro da Classe Optimist e Copa Brasil de Estreantes

O Campeonato é o primeiro evento seletivo para formar a Seleção Brasileira que representará o país nos campeonatos internacionais da classe

O Iate Clube de Brasília, pela quarta vez, sediará o 51º Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, o principal evento da base da vela no Brasil, que já revelou atletas campeões olímpicos. O campeonato será na Raia Norte do Lago Paranoá, entre os dias 4 e 15 de janeiro. “Esse é o maior evento de vela monotipo, que são barcos iguais para todos os competidores do Brasil. Inclusive os monotipos são os barcos que competem nas olimpíadas e esse campeonato é responsável por revelar futuros atletas olímpicos”, comentou Gustavo Raulino, Diretor de Esportes Náuticos do Iate Clube de Brasília.

O Campeonato é o primeiro evento seletivo para formar a Seleção Brasileira que representará o país nos campeonatos internacionais da classe. São esperados pouco mais de 230 velejadores de 15 clubes do DF, PE, RJ, SC, BA, RS, SP, ES e PR.

A programação começa oficialmente no dia 4 de janeiro com o início da Copa Estreantes, para velejadores com menos de 1 ano de experiência em regatas e com a medição dos barcos da categoria Veteranos. Os estreantes correrão até oito regatas em quatro dias. A cerimônia de premiação vai acontecer no dia 7 de janeiro. Um dos representantes do Iate Clube de Brasília no campeonato, tem apenas 14 anos. “A sensação de participar desse campeonato é a melhor possível, pois é o maior campeonato nacional em minha categoria de barco, o optimist. Toda vez que chego no clube para o início das regatas, sinto um frio na barriga de pura emoção, que logo é controlado para o foco ser mantido”, compartilha o competidor Renato Lunetta.

Para o jovem, as expectativas são altas. “Tenho expectativas muito altas pelo fato da competição ser no meu clube, onde desejo me classificar para o campeonato mundial. Somente os cinco melhores velejadores do Brasil conseguem este feito”, disse. Para ele, esse esporte significa todo o seu esforço, dedicação e resistência, que são o ponto chave para se ter bons resultados, “mas não é somente de resultados que devemos vislumbrar. Consequentemente, a vela trabalha de forma indescritível o respeito à mãe natureza, o cuidado e responsabilidade com o próprio material e principalmente o respeito mútuo entre os competidores”, pontuou o rapaz. Renato entrou na vela no final de 2018, com 10 anos, e, de acordo com o esportista, desde a primeira velejada ele soube que esse seria o seu hobbie favorito.

Já os veteranos correrão 12 regatas individuais durante seis dias. Haverá um dia de descanso e um dia para as regatas por equipes. A cerimônia de premiação e encerramento está prevista para o dia 15 de janeiro.

Além do orgulho de sediar novamente o campeonato, a flotilha do Iate vem com boas chances de obter grandes resultados. “Estamos muito felizes de, mais uma vez, poder sediar esse grande evento da vela brasileira, onde são esperados mais de 230 velejadores. O futuro do esporte passa pela Classe Optimist e o Iate Clube de Brasília está pronto para garantir a todos os participantes um evento de altíssimo nível”, destacou o Comodoro Flávio Pimentel.

O diretor de Náutica do Iate, Gustavo Raulino, também disse que sediar esse evento é um orgulho para o Clube. Ele explicou ainda, que esse é o maior campeonato de barcos monotipos do Brasil, que são barcos iguais para todos os competidores, e o Iate não recebia essa competição há 12 anos. “Pra gente, receber o maior evento de velas monotipo do Brasil é um orgulho. É um estímulo para continuar investindo na escola de vela, que é um esporte espetacular, e um dos que mais trouxe medalhas de ouro para o Brasil nas olimpíadas. O futuro da vela do Brasil estará competindo aqui e essa garotada daqui seis ou sete anos estarão representando o Brasil nas olimpíadas”, ressaltou Raulino.

Ainda segundo o diretor, o Iate Clube de Brasília possui uma Escola de Vela e, “ter esse campeonato aqui, realizado pelo Clube, acaba sendo um incentivo para toda a garotada que se dedica a esse esporte. Além de colocar o nome do Iate entre os principais clubes do Brasil”, ponderou. De acordo com ele, os participantes são meninos e meninas de 7 a 15 anos. A Classe Optimist geralmente é utilizada como categoria de entrada para barcos a vela. Para quem deseja aprender as principais funções de um monotipo. Além de ser um barco de iniciação à vela e de excelente custo-benefício, o formato impede velocidades elevadas.

A classe Optimist é uma das mais praticadas na vela mundial por ser uma categoria de introdução à modalidade. O barco de 2,34m é fácil de tocar e oferece segurança para a garotada, de 7 a 15 anos, aprender as principais funções de um monotipo. Além de ser um barco de iniciação à vela e de excelente custo-benefício, o formato impede velocidades elevadas.

Serviço:

Evento: 51º Campeonato Brasileiro da Classe Optimist e Copa Brasil de Estreantes

Data: De 4 a 15 de janeiro

Local: Raia Norte do Lago Paranoá – Iate Clube de Brasília

Para mais informações sobre o evento entre em contato com a Secretaria Náutica pelo telefone: (61) 3329-8747