UnB vai contratar seus estudantes para atuarem em estágios remunerados

As inscrições para o programa de estágio da UnB estão abertas até o dia 13 de janeiro. As remunerações variam de R$ 787,98 a até R$ 1.125,69

Gabriel de Sousa

Os estudantes da Universidade de Brasília (UnB) começaram o ano de 2023 com novas oportunidades de estágios remunerados ofertados pela instituição. Alunos de 24 cursos, divididos nas áreas de administração, comunicação e teoria da informação, poderão se inscrever no processo seletivo até o dia 13 de janeiro.

Serão recrutados estudantes dos seguintes cursos: Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Antropologia; Arquivologia; Audiovisual; Ciência da Computação; Ciência Política; Ciências Sociais; Comunicação Organizacional; Design; Direito; Engenharia da Computação; Engenharia de Software; Engenharia de Telecomunicações; Gestão Pública; Gestão de Políticas Públicas; Jornalismo; Letras; Publicidade e Propaganda; Relações Internacionais; Secretariado Executivo; Sistemas de Informação; Sociologia e Tecnologia em Redes de Computadores.

Segundo a UnB, não há um número exato de vagas disponíveis por curso. Para se inscrever, os estudantes interessados devem enviar um e-mail para o endereço [email protected], indicando no assunto a frase “Processo Seletivo para contratação de estagiários”.

Os universitários devem enviar, em formato PDF, o formulário de inscrição presente no edital que deve estar preenchido e assinado, além de uma cópia do documento de identidade, um comprovante atualizado da sua matrícula e o histórico acadêmico que indique as disciplinas cursadas no período presente.

Edital inclusivo oferta bolsas de até R$ 1.125

Conforme explica o edital, a remuneração das bolsas de estágios vai depender da carga horária do termo assinado pelo estudante. Para 20 horas semanais, o valor mensal é de R$ 787,98, enquanto que, para 40 horas semanais, o salário será de R$ 1.125,69. Além disso, todos os estagiários terão direito a um auxílio-transporte de R$ 10 por dia.

O início das contratações está previsto para acontecer já na segunda quinzena de fevereiro. O contrato de estágio terá a duração de um ano, podendo ser prorrogado, a critério da UnB, por até dois anos, desde que não ultrapasse a data de formatura do estudante.

Em um avanço pela diversidade e inclusão, a UnB está reservando 30% das suas vagas para estudantes negros, 10% para pessoas com deficiência, 2% para travestis e transexuais e 1% para indígenas. Ao todo, 43% das oportunidades do processo seletivo irão ser preenchidas por universitários cotistas.

Oportunidade para alavancar experiência

Uma das estudantes que irá encaminhar o seu cadastro em busca de uma vaga de estágio é Brenda Couto, estudante de comunicação de 20 anos, que enxerga uma oportunidade de conquistar novas experiências. Segundo ela, os seus amigos já a aconselharam a estagiar diretamente na UnB, o que a motivou a participar do novo processo seletivo.

“Me falaram que é muito bom estagiar pela UnB porque te dá muita experiência que, de certa forma, agrega muito com aquilo que está sendo ensinado nas aulas, dando um bom peso no currículo de quem já tem a sorte de estudar em uma federal”, relata a estudante.

Conforme relata Couto, outro atrativo é a remuneração da bolsa mensal oferecida pelos estágios. Caso seja selecionada, a estudante de comunicação irá usar parte dos salários para comprar materiais necessários para a conclusão da sua formação. “A remuneração é muito boa comparado com outras oportunidades que aparecem por aí”, destaca.

Para outros, uma frustração

Porém, enquanto alguns estudantes criam expectativas com a nova oportunidade de trabalho, outros lamentam pela indisponibilidade de vagas para os seus cursos. É a situação da estudante de filosofia Marília Neves, 22 anos, que afirma nunca ter visto a sua área ser beneficiada com os editais internos.

“Vou toda animada em busca de uma oportunidade de estágio, leio todo o edital, e quando vou lá para baixo, vejo que Filosofia não é um dos cursos contemplados pelo estágio. Não é um sentimento só meu, é um sentimento sentido por todo o corpo discente do curso”, lamenta a universitária.

Segundo Neves, que já está no final da sua graduação, mas nunca teve a chance de estagiar na área da Filosofia, a falta de oportunidades traz uma falta de esperança em seus colegas que, em busca de sustento, procuram por outras oportunidades de emprego que não beneficiam os seus currículos. “As pessoas do nosso curso, que são de baixa renda, são obrigadas, muitas vezes, a desistir do curso porque não possuem uma perspectiva de futuro”, conclui.