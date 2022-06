4ª dose: postos de vacinação contra a covid estão cheios

Hoje, apenas a UBS 1, da Asa Sul, a UBS 5, de Taguatinga, a UBS 2, de Ceilândia, e a UBS 2, de Sobradinho II, estão funcionando

Com apenas quatro postos de vacinação funcionando, a imunização contra a covid-19 neste feriado se tornou uma tarefa difícil.

As pessoas com 40 anos ou mais que pretendiam tomar a 2ª dose do reforço dos imunizantes no primeiro dia estão enfrentando filas, principalmente na Unidade Básica de Saúde (UBS) 5, de Taguatinga.

Ontem (15), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, por meio das redes sociais, a liberação da 4ª dose para pessoas com 40 anos ou mais. “A medida tem nos permitido voltar à normalidade”, escreveu o mandatário.

Boa tarde! Iniciaremos, a partir de amanhã (16), a aplicação da 4ª dose para maiores de 40 anos. A medida tem nos permitido voltar à normalidade. Confiram os locais de vacinação e vacinem-se 💪🏻👊🏻 — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) June 15, 2022

Hoje, apenas a UBS 1, da Asa Sul, a UBS 5, de Taguatinga, a UBS 2, de Ceilândia, e a UBS 2, de Sobradinho II, estão funcionando. Todas tem o mesmo horário de funcionamento, das 9h às 17h.

Vale lembrar que, para tomar a quarta dose, é necessário que o intervalo entre a última dose seja de, ao menos, quarto meses.

Até então, os únicos autorizados a se vacinar com a segunda dose de reforço no DF eram pessoas com 50 anos ou mais. Além do grupo, profissionais da saúde também já podiam ir aos postos.

Atualmente, 2.517.151 (90,55%) dos brasilienses iniciou o ciclo vacinal com a primeira dose dos imunizantes, 2.412.832 (84,76%) continuaram com a segunda dose, 1.289.142 tomaram a terceira dose ou a dose adicional e 232.060 a quarta dose.