Trio é detido após roubo a pedestre em Ceilândia

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu três adolescente por ato infracional análogo ao crime de roubo a transeunte, por volta das 23h desta quarta-feira (2), no SHSN Chácara 127, via pública, em Ceilândia.

Uma equipe do 8º BPM fazia patrulhamento quando foi acionada para atendimento de ocorrência de roubo, nas proximidades da Avenida das Palmeiras. No local, os policiais localizaram a vítima, que afirmou que um dos jovens portava uma faca e o outro uma pistola.

As autoridades conseguiram localizar os três suspeitos em um lote abandonado, com os pertences da vítima, além de um simulacro de pistola. A vítima fez o reconhecimento do trio. Eles foram conduzidos à DCA II para providências cabíveis.