3º Arraiá do HRAN trouxe alegria, música e dança típica para o ambiente hospitalar

Uma iniciativa da Superintendência Central de Saúde para dar continuidade ao projeto São João por amor que nasceu durante a pandemia por COVID-19

Na noite de quinta-feira (06), os corredores do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) foi invadido por muita música e alegria, toque físico e proximidade. O evento está em sua terceira edição e é esperado ansiosamente pelos funcionários e pacientes da unidade, organizado pelo doutor Paulo Roberto Junior, que foi diretor do hospital e hoje, é Superintendente da Região Central.

Paulo relembra que a iniciativa nasceu durante a pandemia, pela quadrilha junina “Si Bobiá a Gente Pimba”, que sentiu a importância da necessidade de valorizar os servidores da saúde estavam sobrecarregados, cansados e trabalhando em meio a tanto estresse. Neste contexto, nasceu o “São João Por Amor”. O projeto foi tão bem recebido, que hoje se tornou tradição, e pela terceira vez acontece no pátio central do ambulatório do HRAN.

“Momentos de descontração são importantes para tornar a rotina hospitalar mais leve, tanto para os profissionais que atuam na unidade, como para os pacientes” conta Paulo Roberto Júnior, superintendente da região central de saúde.

A quadrilha junina Si Bobiá a Gente Pimba, foi oito vezes do circuito junino de quadrilhas do Distrito Federal e recentemente foi vice-campeã do maior festival de quadrilha juninas que aconteceu em Campina Grande, na Paraíba. Se voluntariou para dar continuidade ao projeto, até quando for de interesse da unidade “Somos grato pela atuação do HRAN, durante a pandemia em virtude da COVID, eles saíram a frente, se doaram, e salvaram muitas vidas, a gratidão será para sempre” explica Claudeci Martins, fundador e marcador da quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba.

Nesta edição foi diferente, os servidores puderam cair na dança, e a música pôde ecoar por todos os sete andares do hospital, em virtude da sua arquitetura.