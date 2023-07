Com R$ 68 milhões investidos nos últimos anos, Itapoã chega à maioridade

Cidade ganhou escolas, obras viárias, novas unidades habitacionais, tudo com o objetivo de aumentar a qualidade de vida dos mais de 65 mil moradores

O Itapoã completa 18 anos nesta sexta-feira (7). Uma das regiões administrativas mais jovens do Distrito Federal tem se transformado e recebido obras de infraestrutura, mobilidade e educação. Nos últimos anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R$ 68,1 milhões na cidade.

Surgida de uma ocupação desordenada a partir de 2001, a área passou por um processo acelerado de urbanização e, em 2005, se tornou região administrativa. O porteiro Claudiomar Fernandes, 58 anos, lembra bem desse início e hoje comemora as benfeitorias que a região recebeu. “Quando cheguei era sofrimento, poeira, com casa de madeirite, mas, graças a Deus, a cidade cresceu e nos últimos anos tivemos muitas melhorias na infraestrutura, com asfalto, saneamento, escolas. Gosto dos amigos que fiz e sou feliz em morar aqui”, destaca.

A autônoma Maria do Rosário dos Santos, 44, foi uma das pessoas que se mudou do Paranoá para o Itapoã em busca de uma moradia. “Era uma confusão, sem estrutura alguma. Agora está tudo diferente: consegui minha casinha, temos asfalto, comércio, uma cidade mais limpa. O Itapoã é minha casa, e não saio daqui pra nada”, diz.

Como presente de aniversário para esses moradores, o Itapoã receberá a sétima edição do programa GDF Mais Perto do Cidadão, com diversas atividades programadas para esta sexta, até as 16h, e sábado (8), das 9h às 12h, na Praça dos Direitos, na Quadra 203. Vários órgãos públicos do governo atenderão a população, além de ações gratuitas de cultura e diversão.

“Será um evento grande, e quem ganha é a própria população. Em 11 de agosto, estamos programando um desfile cívico com alunos da rede pública e com o apoio das forças militares, como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Nesse dia haverá o tradicional corte de bolo”, afirma o administrador regional, Dilson Bulhões.

Investimento em infraestrutura

O GDF tem investido em obras de infraestrutura na cidade. A principal delas é o viaduto, logo após o balão de entroncamento das rodovias DF-001 e DF-015, sentido Barragem do Paranoá. O conjunto viário recebe um investimento de R$ 33 milhões e vai beneficiar cerca de 30 mil motoristas das duas cidades e de outras regiões localizadas na parte norte do DF, como Sobradinho e Planaltina. A obra gera cerca de 400 empregos diretos e indiretos.

“O viaduto está na fase de escavação e execução das alças, e quando pronto vai melhorar muito o trânsito para os moradores. Agora, por conta da construção, aumentou um pouco o fluxo de veículos na entrada da cidade, mas em breve tudo irá melhorar”, afirma Bulhões.

Outra obra que representa mais um avanço na urbanização da cidade é a pavimentação asfáltica, com implementação de drenagem pluvial, das quadras 202, 203, 318, 378, 379 e 366 do Del Lago. A construção das bacias para contenção das águas pluviais destas quadras está em andamento dentro do condomínio Mansões Entre Lagos. Além disso, também está sendo feita a pavimentação da Avenida Brasil, no Itapoã, até a DF-001. Ao todo, serão aplicados R$ 21,5 milhões na execução do projeto.

“O GDF está mudando a cara da cidade e trazendo várias obras e instituições que a cidade ainda não tinha. Para a população do Itapoã, será uma quebra de paradigma, com uma qualidade de vida muito boa”, ressalta o administrador. A cidade ganhará também um novo terminal rodoviário, com investimento de R$ 3,1 milhões.

Moradia e educação

Segundo dados do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF), até 2030, a população do Itapoã será de 114.956 habitantes, um aumento de 77,5%, influenciado principalmente pela entrega de todas as unidades do conjunto habitacional Itapoã Parque.

A construção abarcará toda essa população que cresce a cada dia e reduzirá o déficit habitacional na cidade e no DF. Quando finalizado, o novo bairro abrigará cerca de 50 mil pessoas. Com um total de 12.112 unidades habitacionais, já foram entregues 5.744.

Neste ano, o Itapoã Parque ganhou a sua primeira escola, com capacidade para 1,3 mil alunos. A Escola Classe 502, inaugurada em fevereiro, atende alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e também estudantes da educação infantil.

Com investimento de mais de R$ 8,3 milhões, em breve a comunidade do Itapoã poderá contar também com a Escola Classe 203, no Condomínio Del Lago II, que terá capacidade para receber até 1,2 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da educação infantil. O investimento é fruto de um convênio entre Secretaria de Educação (SEE), Terracap e Novacap.

Com informações da Agência Brasília