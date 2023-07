Eventos da CNC devem atrair mais de 2 mil pessoas para a capital

Conecta e Sicomércio 2023, inéditos em Brasília, acontecem de 10 a 14 de julho e devem movimentar cerca de R$ 7 milhões na economia local

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) fará em Brasília, de segunda a sexta-feira da semana que vem (10 a 14), dois encontros que devem movimentar a economia local nos setores de hotéis, restaurantes, lazer e cultura. Os eventos Conecta 2023 e Sicomércio 2023 acontecem um após o outro, respectivamente nos dias 10 e 11 e de 11 a 14. Serão mais de 2 mil pessoas de todos os estados do país visitando a capital.

Anteriormente, os dois eventos aconteciam no Rio de Janeiro e, portanto, fazem a primeira edição na capital este ano. De acordo com o presidente da CNC, José Roberto Tadros, a mudança para Brasília teve justamente a intenção de movimentar o setor de turismo local, impactando também os demais setores da rede de conexões do comércio da cidade.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, cada visitante deve movimentar em torno de R$ 700 na capital federal, uma vez que costuma ser a média de gastos dos turistas que vêm a Brasília a trabalho, para agendas de negócios. “Com cerca de 2 mil visitantes de outros estados, aproximadamente R$ 1,4 milhão pode ser injetado na economia diariamente”, destacou o presidente. É possível, portanto, que cerca de R$ 7 milhões sejam movimentados na semana dos eventos.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, é um dos convidados a participar da programação dos dois eventos e deverá aparecer pelo menos na abertura do evento, dando boas-vindas aos participantes. O convite foi feito pessoalmente por José Aparecido em uma reunião no Palácio do Buriti.

De acordo com Aparecido, são 52 setores econômicos do comércio diretamente impactados por eventos realizados na capital. “Temos uma vocação para o turismo e para eventos”, destacou. A influência e boa receptividade, segundo ele, começa já no aeroporto da cidade, que dispõe de um espaço privilegiado. “As passagens para cá também estão bem mais baratas, nossa rede hoteleira é muito boa e com custos menores”, disse.

Essa foi uma das razões para trazer o evento para Brasília, conforme contou. No Rio de Janeiro, onde o evento era realizado anteriormente, por ser litorânea, a cidade costuma ficar cheia de turistas e as vagas em hotéis se tornam mais difíceis e, por vezes, mais caras para os visitantes e participantes dos eventos. Na capital, porém, “a cidade fica mais tranquila” em julho, segundo Aparecido.

“Aqui os eventos movimentam tanto o antes quanto o depois, porque muitos chegam de sexta para domingo e só vão embora no fim de semana seguinte, dando mais dias para ficarem na cidade”, destacou. Assim, os visitantes aproveitam também os pontos turísticos e outros atrativos que Brasília tem a oferecer aos turistas. “Nós do Sistema Fecomércio temos investido nisso.”

Conforme pontuou, a capital se torna, cada vez mais, um dos eixos de eventos do país, uma vez que conta também com duas estruturas expoentes para sediar as realizações, que são o Ulysses Guimarães e o Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). “Brasília tem tudo pronto para receber qualquer evento. […] Agradeço à CNC e ao presidente José Roberto Tadros por ter trazido pela primeira vez na história esse evento para o Distrito Federal”, finalizou.

Conecta e Sicomércio

Os dois eventos acontecem no CICB, próximo à Ponte Juscelino Kubitschek. No Conecta, participarão 34 representantes de federações do comércio de todo o país. Integrantes do Sesc e do Senac de todas as unidades federativas também deverão estar presentes. Já o Sicomércio 2023 está voltado para os sindicatos patronais do setor de comércio de bens, serviços e turismo.