3,5 mil postos de empregos temporários devem ser ocupados neste final de ano

De acordo com uma pesquisa da Fecomércio, 3,5 mil postos de trabalho temporários devem surgir neste final de ano

Gabriel de Sousa

O final de ano deve reservar ótimas oportunidades para quem está desempregado e deseja conseguir uma vaga de trabalho temporária durante o fim do ano. Segundo uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio/DF), 3,5 mil postos de emprego devem ser gerados na capital federal, a fim de suprir as demandas da Black Friday, Natal e Ano Novo.

A previsão corresponde a quase o dobro da estimativa do ano passado, onde a Fecomércio calculou a geração de 1,8 mil empregos, sendo que, em uma pesquisa pós-vendas, foi constatado que houve a contratação de 2,1 mil trabalhadores. A média de funcionários por empresa também cresceu de 2021 até agora, passando de 2,26 para 2,96 funcionários por empresa.

O levantamento da Federação ouviu, entre os dias 20 de setembro e 3 de outubro, o total de 503 lojistas de 29 segmentos do comércio do Distrito Federal. Nos resultados finais, foi constatado que 29,8% informaram a intenção de contratar novos funcionários temporários para reforçar as equipes de vendas durante o final do ano.

Esta é a maior expectativa já calculada em cinco anos. Em 2021, 18,4% dos lojistas esperavam contratar novas pessoas, enquanto que em 2020, a estimativa era de 21,9%. Em 2019, no último final de ano antes do surgimento da pandemia de covid-19, 22,6% dos empresários queriam reforçar as suas equipes.

Em 2018, 20% do empresariado informou que desejava empregar novos funcionários. No final de ano de 2017, 31,80% dos lojistas informaram que iriam contratar trabalhadores temporários, sendo dois pontos percentuais maior do que a estimativa deste ano de 2022.

O segmento do comércio que mais deve contratar funcionários temporários neste final de ano é o de minimercado, mercearia e armazéns, com uma média de 10 trabalhadores admitidos. Os supermercados aparecem em seguida, com 8,67. Padaria e confeitarias (3,78), lojas de calçados (3,28), eletrônicos (3,7) e cabeleireiros (2,75) surgem na sequência.

A maior concentração das oportunidades destinadas para novos funcionários temporários está no Plano Piloto, onde estão localizadas 27,3% das empresas. As outras 72,7% das vagas estão distribuídas nas outras regiões administrativas do Distrito Federal. As lojas de rua representam 86,5% da amostra, enquanto que 13,5% correspondem a estabelecimentos de shoppings centers.

Mais da metade deve ser contratada efetivamente

A Fecomércio também calculou que as admissões devem começar a movimentar a economia do DF a partir da primeira quinzena de novembro, onde 34% dos empresários consultados informaram que irão começar a firmar os novos contratos de trabalho. Porém, a maioria deve ser contratada na primeira quinzena de dezembro (44%). Este mês de outubro também aparece na lista, mas com apenas 4%.

Os brasilienses que desejam começar o ano de 2023 com um emprego garantido podem ter uma grande oportunidade ao trabalharem efetivamente neste final de ano. Segundo os lojistas, a possibilidade de que esses funcionários se tornem permanentes na empresa em que comandam é de 52,67%.

O número é quase três vezes maior do que o estimado no ano passado, quando 18,36% do empresariado do DF planejavam aumentar o seu quadro de funcionários. No resultado das pesquisas pós vendas, foi constatado que a taxa foi maior do que o esperado, atingindo 22,02%.

O estudo da Fecomércio perguntou aos lojistas sobre quais são os pré-requisitos mais esperados na hora de contratar os novos trabalhadores. Os mais citados foram a flexibilidade de horário (20,44%), comportamento proativo (19,71%) e uma experiência prévia (17,52%).

Também foi perguntado sobre qual o comportamento que os funcionários deveriam prestar ao longo do seu ofício. Os empresários esperam, em primeiro lugar, o “saber ouvir”. Na sequência, uma assiduidade; responsabilidade; pontualidade; atitude ética; cordialidade e higienização do local de trabalho.

Otimismo na economia do DF

Segundo José Aparecido Freire, presidente da Fecomércio/DF, o cenário previsto para o final do ano reflete um “otimismo” econômico que está sendo vivenciado no Distrito Federal. Freire analisa que além da expectativa de novas contratações, o desemprego neste período de 2022 é menor do que o calculado em 2021, o que deve reforçar a possibilidade de novos preenchimentos de postos de trabalho.

“Estamos prevendo um fim de ano com boas vendas no comércio e uma quantidade maior de contratos de trabalho temporário. [..] Para todos que vão concorrer às vagas de emprego, a Fecomercio/DF deseja boa sorte. Para aqueles que ainda não buscaram uma qualificação, busquem, pois isso é necessidade, proatividade e muita disposição de tempo”, diz o presidente da Fecomércio/DF.

Para o economista César Bergo, conselheiro do Conselho Nacional de Economia do Distrito Federal (Corecon/DF), a alta expectativa de contratação de novos funcionários temporários na capital reflete os números positivos da economia nacional no segundo semestre deste ano, que está implicando em uma maior atividade econômica e movimentação do comércio.

“Em 2022, nós tivemos grandes problemas relacionados à inflação, aumento da taxa de juros, o desemprego estava bastante elevado e a queda da renda do trabalhador. Só que agora no segundo semestre, esses números têm melhorado significativamente”, explica o especialista.

Bergo analisa que a tendência de novas contratações caminha junto com a alta projeção de vendas que o final de ano deve ter, desde a Black Friday até o Reveillón. O economista aconselha os novos funcionários temporários a se apresentarem como profissionais eficientes, pois a chance de uma admissão efetiva é grande.

“São contratos temporários, mas que podem se tornar permanentes, caso o trabalhador demonstre competência e profissionalismo. Então, ele deve investir nisso, na melhoria das suas experiências e investir em treinamento. Isso tudo faz com que o emprego se torne permanente, e aí sim você tem uma melhoria significativa nas suas condições de vida”, conclui.

