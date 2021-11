3ª dose para pessoas acima de 57 anos será aplicada na segunda (22)

Na manhã de terça-feira (16), o Ministério da Saúde anunciou que seria autorizada a aplicação da dose de reforço de vacina contra a covid-19 para toda a população maior de 18 anos

No início da tarde desta quinta-feira (18), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, informou que, a partir de segunda-feira (22), pessoas acima de 57 anos que tenham recebido a segunda dose há 5 meses começará a ser vacinado com a terceira dose. “Nossa Rede de Frio conta com o estoque necessário para atender este público”, escreveu o mandatário no Twitter.

Na manhã de terça-feira (16), o Ministério da Saúde anunciou que seria autorizada a aplicação da dose de reforço de vacina contra a covid-19 para toda a população maior de 18 anos. Antes, a dose era voltada apenas para idosos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.

Pessoas com mais de 18 anos poderão receber a dose de reforço cinco meses após a aplicação da segunda dose. O ministro Marcelo Queiroga fez o anúncio da ampliação e disse que a pasta se baseou em estudos científicos encomendados para tomar a decisão.

Durante o decorrer da semana, Ibaneis Rocha havia falado que aguardava as novas remessas de doses para começar a aplicação da dose de reforço nos adultos.

Confira o tweet do governador

Trago boas notícias da vacinação. A partir de segunda-feira (22), vamos vacinar com a terceira dose o público acima de 57 anos que tenha recebido a segunda dose há 5 meses. Nossa Rede de Frio conta com o estoque necessário para atender este público. — Ibaneis Oficial (@IbaneisOficial) November 18, 2021

Janssen

Queiroga explicou que quem tomou o imunizante da Janssen, que prevê dose única, também receberá dose de reforço. Contudo, segundo o ministro, cientistas têm apontado que a Janssen precisa, sim, da segunda dose, dois meses após a aplicação da D1. Desta forma, a segunda dose precisará ser especificamente do mesmo fabricante. Somente a partir daí os cidadãos imunizados com esta vacina receberão a dose de reforço.

“Esses que tomaram a vacina da Janssen vão tomar a segunda dose do mesmo imunizante. Como nós já temos quantitativos, não vai ser um esforço muito grande. E lá na frente, a sequencia é: completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço preferencialmente com uma vacina diferente”, explicou. Na semana passada, o Brasil recebeu um lote de 1 milhão de vacinas deste imunizante.