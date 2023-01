30 quilos de cocaína são apreendidos em garagem de ônibus

O material estava no interior de uma mala abandonada no depósito de bagagens esquecidas, pertencente a uma empresa de transporte interestadual

Na tarde desta terça-feira (3), 30 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) do grupo de Operações com Cães (GOC-DF).

O material estava no interior de uma mala abandonada no depósito de bagagens esquecidas, pertencente a uma empresa de transporte interestadual de passageiros.

A equipe foi acionada por um funcionário da empresa, que desconfiou do forte odor exalado do objeto. Os policiais utilizaram três cães especialistas no faro de drogas, armas e munições, que indicaram positivamente para a presença da droga no interior da mala.

O caso foi encaminhado para a Coordenação de Repressão às Drogas (CORD) da Polícia Civil do Distrito Federal.