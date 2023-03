2º lote do Cartão Material Escolar começa a ser pago hoje

Na primeira semana de março, o pagamento do segundo lote vai ser feito para os beneficiários com as iniciais do nome de A até I

O segundo lote do Cartão Material Escolar (CME) começa a ser pago nesta segunda-feira (13). Nesta data, serão contempladas aqueles que ainda não possuem o cartão.

Na primeira semana de março, o pagamento do segundo lote vai ser feito para os beneficiários com as iniciais do nome de A até I. Valor total do repasse é de R$ 3.808.000.

A retirada dos cartões deve ser feita nas agências do BRB, por ordem alfabética, conforme cronograma abaixo:

→ 13 de março: iniciais com letra A

→ 14 de março: iniciais com letra B a C

→ 15 de março: iniciais com letra D a E

→ 16 de março: iniciais com letra F a G

→ 17 de março: iniciais com letra H a I

Os beneficiários poderão consultar a agência de retirada do cartão por meio do telefone 156 ou pelo site do GDF Social. Os beneficiários com iniciais entre J e Z têm previsão para receber o pagamento e fazer a retirada dos cartões entre os dias 20 e 24 de março.

O CME é destinado a estudantes regularmente matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, que tenham entre 4 e 17 anos, cujos pais ou responsáveis legais sejam beneficiários do programa Auxílio Brasil. As famílias recebem R$ 320 para cada aluno matriculado na educação infantil e fundamental e R$ 240 para cada estudante do ensino médio.

O Programa Material Escolar foi instituído pela Lei nº 6.273/2019. Até 2022, o GDF investiu R$ 117.535.335 no programa para atender 379.441 estudantes. O programa foi instituído pela Lei nº 6.273/2019. A portaria conjunta nº 02, de 19 de janeiro de 2023, estabelece as competências das secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes), de Educação (SEE) e de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) na operacionalização da concessão do auxílio financeiro.

Como utilizar

A Sedet credenciou as papelarias do Distrito Federal aptas a participar do programa de fornecimento de material didático aos alunos matriculados na rede pública de ensino. Confira abaixo:

– Estabelecimentos credenciados

– Lista de materiais

Primeiro lote

O primeiro lote do benefício foi pago em fevereiro para mais de 53 mil famílias de estudantes da rede pública de ensino do Distrito Federal, com valor de quase R$ 27 milhões. O primeiro lote foi disponibilizado para os estudantes do ensino fundamental e infantil que já possuem o cartão.

As informações são da Agência Brasília