Carreta Olho no Futuro oferece cursos de comunicação para a população de Samambaia

Projeto terá aulas de Fotografia, Operador de Áudio, Produção Audiovisual, Jornalismo, Atuação para Teatro e Cinema

A carreta Olho no Futuro – programa itinerante com apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal – abre inscrições até o dia 31 de março, para cursos nas áreas de comunicação e audiovisual.

Os cursos serão realizados em carreta móvel totalmente equipada, estacionada no canteiro central das quadras 208/408, de Samambaia Norte, em frente ao Supermercado Caíque. As aulas presenciais iniciam no dia 3 de abril. Poderão se inscrever toda comunidade em geral, a partir de 14 anos, até 120 anos.

O projeto oferece cursos gratuitos de Fotografia, Operador de Áudio, Produção Audiovisual, Jornalismo, Atuação para Teatro e Cinema. As aulas presenciais são com profissionais da área. A carga horária é de 18 horas e possui certificado.

As inscrições estão abertas, e as vagas são limitadas. Para se inscrever basta acessar o site ou se inscrever presencialmente onde a Carreta Olho no Futuro está estacionada. Serão oferecidas até 30 vagas por curso com aulas no período matutino e vespertino.