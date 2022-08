2º Arraiá do HRAN promete alegria, música e dança típica

Segundo o médico e diretor da unidade, Dr. Paulo Roberto, a demanda surgiu quando a equipe trabalhou no combate a Covid-19

Nesta quinta-feira (18), acontecerá o 2º Arraiá do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), de maneira gratuita. O evento, organizado pelo doutor Paulo Roberto, vai começar às 17h no pátio interno da unidade. Por conta das restrições do hospital, a comemoração será reservada aos pacientes e funcionários.

É a segunda vez que o hospital promove a festa, a primeira edição ocorreu no ano passado.

Ele explica que o objetivo da iniciativa é proporcionar aos pacientes e funcionários alívio na rotina diária do ambiente hospitalar. “A gente passou pela segunda onda [da pandemia] lá no Hospital. Eu fiquei sensível a esses momentos de descontração com os servidores que trabalham na linha de frente”, explica o diretor.

A quadrilha junina Si Bobiá a Gente Pimba, tricampeã consecutiva do Circuito de Quadrilhas do Distrito Federal, se voluntariou para uma apresentação durante o Arraiá. O espetáculo do grupo vai ocorrer na praça central do bloco ambulatorial do HRAN.

Mas a quadrilha junina não é a única parceira desse evento, a empresa Casa de Biscoitos Mineiros vai oferecer comidas típicas gratuitas para o Arraiá. O cardápio vai desde arroz doce, canjica e galinhada, até amendoim torrado.

De acordo com o doutor Paulo Roberto, a música vai chegar aos ouvidos de todos os pacientes dos sete andares do Hospital, já que a arquitetura da unidade é redonda, de maneira a contribuir para o som ecoar pelos corredores: “Os pacientes internados nas enfermarias conseguem ouvir a música, mesmo não estando presentes no ambiente onde está acontecendo o evento, eles conseguem se distrair”, finaliza o diretor.