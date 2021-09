2ª DP realiza operações para reprimir crimes na Asa Norte

Sete homens e uma mulher acabaram presos, e dois adolescentes, detidos

A 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) realizou, na semana passada, duas operações para coibir a criminalidade na região. Sete homens e uma mulher acabaram presos, e dois adolescentes, detidos.

A primeira operação ocorreu na última quinta-feira (16). Agentes foram até a região conhecida como Favelinha, na 910 Norte, e apreenderam 60 pedras de crack, 50g de maconha e dois celulares provenientes de furto e roubo, respectivamente, além de pelo menos R$ 800, em espécie. Um homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação dolosa; outros três foram presos por uso e porte de drogas; uma mulher, por receptação culposa; e dois menores pelos atos infracionais análogos ao uso, porte e tráfico de drogas.

Na sexta (17), três homens foram presos por tentativa de latrocínio ocorrido em 13 de julho deste ano, na 210/410 Norte. Segundo a 2ª DP, quatro suspeitos assaltaram pessoas à mão armada na data citada, no meio da rua. Um dos autores chegou a tentar atirar duas vezes na direção de uma das vítimas, mas a arma falhou.

Policiais civis foram até o Varjão para capturar o trio. Eles têm 19, 21 e 27 anos. No momento do cumprimento dos mandados, um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de munição; um menor foi detido e levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) por estar com celular roubado.