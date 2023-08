2,5 mil laudos para concessão de Passe Livre Especial estão em análise

A força-tarefa, que se iniciou no fim de julho, já reduziu a espera em 68% e tem previsão de término ainda neste mês

A Secretaria de Saúde, com o auxílio de 13 médicos, analisaram 2.501 laudos para concessão do Passe Livre Especial, benefício voltado para pessoas com deficiência, que garante o uso gratuito do transporte público, em duas semanas.

A força-tarefa, que se iniciou no fim de julho, já reduziu a espera em 68% e tem previsão de término ainda neste mês. Segundo a Subsecretaria de Atenção Integral à Saúde, o objetivo é agilizar o procedimento e reduzir a espera pela documentação.

O Passe Livre Especial é concedido às pessoas com insuficiência renal dialítica e cardiopatias crônica graves, portadores de câncer, de vírus da imunodeficiência humana (HIV), de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e também pessoas com deficiência física, sensorial ou mental, conforme determinado pelas legislações.

Para a força-tarefa, a SES-DF convocou médicos de diversas especialidades, como os de saúde da família e comunidade, otorrinolaringologistas, neurologistas, ginecologistas e endocrinologistas. A equipe ainda passou por treinamento para se familiarizar com os processos de homologação dos laudos no sistema do Banco de Brasília (BRB) Mobilidade, responsável por administrar o benefício.

“É um trabalho detalhado que requer olhar técnico e conhecimento das legislações. A meta é reduzir significativamente o tempo para a concessão dos novos passes”, afirma a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio.

As solicitações para obter o benefício devem ser feitas pelo site da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD) ou no posto de atendimento do BRB Mobilidade, localizado na estação de metrô da 112 Sul. Para validar o Passe Livre, o profissional de saúde avalia os laudos e demais informações médicas apresentadas pela pessoa no momento da requisição. É necessário que a documentação esteja completa e que se adeque aos parâmetros estabelecidos por lei.

Laudos permanentes

Outra medida recém-adotada é a validade indeterminada de laudos médicos que tipifiquem deficiências permanentes. A regra vale para laudos emitidos por médicos do sistema de saúde pública do DF, mediante perícia.

“A força-tarefa aliada a essa nova regra é uma estratégia para que não haja mais espera pela análise de documentação no Passe Livre Especial”, explica a coordenadora de Atenção Secundária e Integração de Serviços (Coasis), Lara Nunes de Freitas Corrêa. Além disso, a SES-DF cedeu dois médicos para a SEPD, com o intuito de manter a homologação dos laudos em dia.

Para conseguir esse tipo de parecer, a porta de entrada são as unidades básicas de saúde (UBSs). Em caso de necessidade de exames mais complexos, os pacientes são encaminhados para ambulatórios especializados da rede. Para encontrar sua UBS de referência, acesse o portal do InfoSaúde e digite seu CEP.

As informações são da Agência Brasília