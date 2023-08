Para comemorar aniversário, Sol Nascente ganha novo restaurante comunitário

Com o apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), a região do Sol Nascente vem se desenvolvendo cada vez mais

A comunidade de Sol Nascente comemora nesta segunda-feira (14) mais um aniversário. A Região Administrativa que fica a cerca de 35 quilômetros do centro de Brasília foi criada em 2019, e celebra quatro anos de muito crescimento e desenvolvimento. E como um presente para a população local, o governador Ibaneis Rocha esteve hoje na região para inaugurar o novo restaurante comunitário, que fica localizado na Quadra 105, Conjunto O, Área Especial 1, Trecho 2. “Vamos marcar esse momento, inaugurando o novo Restaurante Comunitário, que funcionará diariamente, garantindo segurança alimentar e servindo até 2,5 mil refeições diárias. É mais um compromisso em assegurar o bem-estar da população com serviços que realmente façam a diferença”, escreveu Ibaneis em sua rede social Diferente da realidade de anos atrás, a Região Administrativa recebeu investimento do Governo do Distrito Federal (GDF), que levou asfalto para os três trechos, com rede de drenagem em fase de finalização, melhorando a vida dos mais de 93 mil moradores de Sol Nascente. Foto: Tony Oliveira/Agência Brasília