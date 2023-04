Homem é preso suspeito de homicídio em Santa Maria

A motivação do crime teria sido uma briga entre o suspeito e a vítima. Um facão utilizado pelo homem no crime foi apreendido

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (28), ele é suspeito de ter cometido um homicídio, em Santa Maria.

Policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de briga, na quadra 207 da cidade, onde encontraram um homem ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e constatou o óbito. Os policiais coletaram informações e conseguiram prender o suspeito do crime, apreendendo também o facão que foi utilizado no assassinato.